Emergenza Covid e scuole, al Comune arrivano 160 mila euro

Il Comune di Sciacca è beneficiario di un finanziamento di 160 mila euro concesso dal ministero dell’Istruzione per interventi nelle scuole in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Ne dà comunicazione il sindaco Francesca Valenti.

Il finanziamento, concesso dopo avviso pubblico, è finalizzato alla realizzazione di “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione Civile”.

Il contributo è stato assegnato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”.