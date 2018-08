"Esce di casa con la pistola in mano e terrorizza dei ragazzini", denunciato

Sente le urla per strada di un gruppetto di giovanissimi ed esce di casa, con il chiaro intento di terrorrizzarli, con tanto di pistola in mano. I ragazzi fuggono, decisamente preoccupati. La notizia di quell'uomo armato in mezzo alla strada arriva però anche alla polizia di Stato e gli agenti del commissariato di Sciacca riescono, nel giro di pochissimo tempo, ad identificare l'uomo che ha impaurito - a San Michele - quel gruppo di ragazzini.

E' stata effettuata subito la perquisizione e, nell'abitazione, i poliziotti gli hanno trovato una pistola giocattolo senza tappo rosso e due grammi di hashish. E' stato dunque denunciato alla Procura per l'utilizzo della pistola senza tappo rosso e segnalato alla Prefettura quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti.