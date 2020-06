Esercizi commerciali aperti anche la domenica, ok al mercato rionale: ecco le novità

L’apertura è stata decisa a seguito di quanto concordato tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali. Il mercato si svolgerà secondo il regolamento concordato, nel rispetto delle norme sanitarie previste dai provvedimenti nazionali e regionali sul Covid-19.

“È indispensabile – dice il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Fabio Leonte – accompagnare la graduale ripresa con la vigile consapevolezza che le regole di distanziamento interpersonale, di cautela e le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere rigorosamente rispettate. Pertanto, gli operatori devono farsi carico dell’osservanza delle misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi nel rispetto del protocollo d’intesa sottoscritto il 3 giugno. Si raccomanda, inoltre, ai cittadini che frequenteranno il mercato 'l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti), nonché il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e di quelle igieniche precauzionali generali, salvo il divieto permanente di assembramento”.

Attività commerciali

Novità anche in merito alle attività commerciali. Si all'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi. È quanto disposto da un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Francesca Valenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’ordinanza - fanno sapere dal Comune - specifica che continuano a valere le regole di distanziamento interpersonale, di cautela e le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si richiede: adeguata informazione delle norme di prevenzione; regole di accesso al fine di evitare gli assembramenti e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra clienti; disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani; uso della mascherina; pulizia e disinfezione delle aree comuni; ricambio d’aria negli ambienti interni; barriere fisiche nella postazione dedicata alla cassa. In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la merce. Restano chiusi, però, la domenica i supermercati, centri commerciali e outlet.