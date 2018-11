Nubifragio su Sciacca: esonda il torrente Cansalamone, il sindaco invita a non uscire da casa

Il torrente Cansalamone è esondato. Un tratto della strada statale 115, in territorio di Sciacca, si è allagato ed è stato - in entrambe le direzioni - prima chiuso e poi, negli ultimi minuti, riaperto. Così come era già accaduto due anni addietro, un nuovo nubifragio si è abbattuto all'alba sull'area Saccense. Nella zona del Cansalamone è l'inferno. Oltre alla statale 115 allagata, ci sono diverse auto intrappolate nel fango. Allarme anche allo Stazzone. Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ha firmato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e del cimitero comunale. E proprio il sindaco sta chiedendo - in queste ore - ai suoi concittadini di non uscire di casa.

Dopo una iniziale chiusura su entrambi i sensi di marcia, all'altezza del chilometro 16,900, la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è stata riaperta - rendono noto dall'Anas - . Il tratto era stato chiuso, e la circolazione veniva deviata, a causa dell’allagamento della strada dovuto all’esondazione del torrente Cansalamone.

Provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, anche la strada statale 189 “della Valle dei Platani” nel tratto tra il chilometro 7,900 e il chilometro 8,200, all'altezza di Lercara Friddi in provincia di Palermo. Anche in questo caso, la porzione di statale è stata chiusa per un allagamento.

Sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni nel tratto al chilometro 206,800 all'altezza del bivio per Manganaro e lo svincolo per Vicari sud in provincia di Palermo. Anche sulla strada statale 118 “Centro Occidentale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 94,000 tra la località di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e l’innesto per la strada provinciale 108 per Giuliana in provincia di Palermo.

Sull'altro versante dell'Agrigentino - quello Licatese - mentre cresce l'attenzione per il fiume Salso che è diventato, nelle ultime ore, il nuovo "sorvegliato speciale", un albero è caduto lungo la statale 115, fra Palma di Montechiaro e Licata. I vigili del fuoco e il personale dell'Anas sono all'opera per rimuoverlo. Il traffico è fortemente rallentato.

(Video Giancarlo Fauci)