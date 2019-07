"Fiera di ferragosto", individuate 46 aree: si farà al viale delle terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La tradizionale Fiera di Ferragosto quest’anno si svolgerà al Viale delle Terme. In tal senso, l’Amministrazione comunale ha impartito delle direttive agli uffici di spostamento della location, dal Viale della Vittoria nel tratto di viale alberato che va dall’incrocio con Via Figuli al piazzale delle Terme, lato destro. Nell’area, gli uffici comunali hanno già individuato 46 aree da concedere agli operatori commerciali, limitatamente allo svolgimento della Fiera di Ferragosto, dal 14 al 18 agosto, in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Soccorso.

Per l’Amministrazione comunale “si tratta di una scelta di grande portata. La fiera per la prima volta viene spostata in altro luogo, che si ritiene più adatto sotto tanti punti di vista. Innanzitutto sotto l’aspetto della sicurezza e della viabilità, in considerazione delle nuove prescrizioni in materia di safety e security. Negli anni scorsi, si ricorda, che i residenti e i commercianti del Viale della Vittoria avevano evidenziato alcune criticità che da quest’anno non ci saranno più. La nuova collocazione della fiera, per la prima volta al Viale delle Terme, innescherà – è questo l’auspicio – anche un virtuoso processo di riappropriazione e rifrequentazione del suggestivo luogo, con il parco che sarà a breve aperto alla pubblica fruizione”.