Fiere del turismo, il vicesindaco Bellanca: "Manterremo l'impegno"

Il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Sciacca, Filippo Bellanca, interviene in merito alla interrogazione diffusa ieri dal consigliere comunale Salvatore Monte, nella quale chiede di sapere a quali fiere del turismo parteciperà l'amministrazione comunale di Sciacca nel 2018.

“Il consigliere Monte – aggiunge il vicesindaco Bellanca – si ricorda bene di una mia interrogazione di alcuni anni fa, quando appresi della volontà dell'amministrazione comunale dell'epoca di partecipare a manifestazioni internazionali dedicate all'offerta turistica. Cosa che poi puntualmente venne disattesa. Oggi, a ruoli invertiti, posso dire che ci sarà certamente una presenza di Sciacca a una fiera del turismo - e stiamo valutando quale fare -, e che se un impegno in questo senso ci sarà, lo manterremo senz'altro. Ma non a Pechino e Tokyo, come auspica il consigliere Monte, pensando forse con deformazione professionale a una tournée artistica più che a una reale opportunità di visibilità promozionale della città”.