Viabilità e strade rurali, M5S: "Perso un finanziamento"

"Abbiamo appreso che il Comune di Sciacca non è stato ammesso ai finanziamenti messi a bando dalla Regione per la viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali con il Psr Sicilia 2014/2020. Mentre sono stati ammessi diversi comuni della provincia tra cui Ribera, Menfi, Canicattì e Montevago, quest’ultimo aggiudicandosi addirittura quasi un milione di euro grazie ad alcuni progetti seguiti dall’architetto Giuseppe Neri, attuale assessore ai lavori pubblici presso il comune di Sciacca". Lo segnala il Movimento 5 Stelle di Sciacca.

"È stato reso noto che il Comune di Sciacca, sotto l’amministrazione Di Paola, - fanno sapere dal Movimento - aveva presentato un progetto per un importo di 400.000 euro che sembra non sia stato ammesso al finanziamento per la mancanza di alcuni nulla osta. Il progetto riguardava la sistemazione della strada del Nadore, arteria rurale molto transitata ed in pessime condizioni e la sua concretizzazione avrebbe avuto quindi grande importanza per le tante attività agricole che insistono nella zona".

"Che cosa non ha funzionato questa volta? - si domandano - Come giudica l’amministrazione una simile defaillance e come intende evitare che insuccessi del genere si ripetano in futuro?".