Hanno portato via diversi quintali di olive già raccolte: colpo grosso per i ladri

Non soltanto a Racalmuto, Licata e Ribera. Ma anche a Sciacca. Qualcuno, senza essere visto, né tantomeno sentito è riuscito ad arraffare e portare via alcuni - pare un paio - quintali di olive che erano state già raccolte in contrada Bella Pietra a Sciacca. I malviventi, contrariamente agli altri episodi già verificatisi in provincia, in questo caso, non hanno nemmeno dovuto faticare: hanno, appunto, trovato tutto già raccolto.

A fare la scoperta sono stati i proprietari del terreno che hanno, subito, chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma hanno acquisito la denuncia, contro ignoti, per furto e hanno avviato le indagini. Il danno è stato quantificato in oltre mille euro.