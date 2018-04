Gianna Nannini in concerto, l'artista fissa una tappa nell'Agrigentino

Dopo il successo dei concerti in Germania e nei palasport italiani, Fenomenale: il tour di Gianna Nannini continuerà con nuove date estive nelle location più prestigiose d’Italia e nei festival più importanti d’Europa.

A grande richiesta, si aggiunge una nuova data in programma il 19 agosto in Piazza Scandaliato a Sciacca: un emozionante e imperdibile live, che si inserisce tra le tappe di un calendario già ricco di appuntamenti.

"Fenomenale il Tour" vede una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

I biglietti per la nuova data del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, saranno disponibili in pre-sale per il fan club dalle alle 11 di domani, in prevendita online sul sito di TicketOne dalle ore 11.00 di sabato 28 aprile e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 2 maggio. RTL 102.5 è radio partner ufficiale del tour.