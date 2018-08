Gianna Nannini si "prende" Sciacca, successo per il concerto in piazza

Non si è risparmiata, ha ballato e cantato per quasi due ore, Gianna Nannini ha conquistato Sciacca. La cantante in concerto, ieri, a piazza Scandaliato ha regalato emozioni a non finire.

In migliaia hanno applaudito Gianna Nannini, per una serata carica di rock. Uno show composto dai suoi più grandi successi, la cantante toscana ha portato sul palco grinta ed energia, cantando canzoni che hanno raccolto soltanto applausi.