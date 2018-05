Giro d'Italia, iniziative in ricordo del ciclista Emilio Ravasio

Il Giro d’Italia fa tappa a Sciacca. Le strade del centro storico della città saranno attraversate da campioni del ciclismo mondiale.

“Una vetrina eccezionale – dicono il sindaco Francesca Valenti e il vicesindaco e assessore al Turismo Filippo Bellanca – per esaltare e far conoscere le ricchezze del nostro territorio. L’amministrazione comunale, per l’occasione, ha promosso un momento per ricordare un ciclista, Emilio Ravasio, di Carate Brianza, che trovò la morte a Sciacca, partecipando all’edizione del 1986 del Giro d’Italia. Fu coinvolto in una caduta sulla vecchia strada Menfi-Sciacca, ma si rimise in bici arrivando al traguardo, per poi morire poco dopo. A Emilio Ravasio, alla memoria di questo campione di sport, la città ha dedicato qualche anno dopo una via. Domani abbiamo pensato di ricordarlo con le associazioni ciclistiche del territorio proprio in occasione del ‘suo’ Giro, deponendo dei fiori nel luogo in cui cadde”.

Prima di raggiungere il sito, è stato fissato per oggi, mercoledì 9 maggio, un appuntamento alle ore 9,00, presso il distributore di carburante alla Variante Foggia.

A Ravasio sarà dedicato anche un altro momento, nella tarda mattinata. Prima dell’arrivo dei ciclisti in città, con la Rai al seguito, è annunciata la presenza in città del direttore di gara Stefano Allocchio per un incontro con il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Filippo Bellanca per la condivisione di un momento di ricordo. Stefano Allocchio, ex ciclista, è stato amico di Emilio Ravasio. L’incontro è previsto per le ore 14,15-14,30. A Stefano Allocchio sarà consegnato un manufatto in ceramica in memoria di Ravasio.

Altri due importanti appuntamenti della giornata: alle 12,30 la sosta ufficiale della Carovana del Giro in piazza Scandaliato; intorno alle 14,50 (questa la previsione) l’arrivo dei primi ciclisti a Sciacca.