Il giudice di pace trasloca al palazzo di giustizia: c'è il via libera

Il presidente del tribunale di Sciacca, Antonio Tricoli, ha firmato il provvedimento. L’ufficio del giudice di pace sarà trasferito al palazzo di giustizia di Sciacca a partire dai primi giorni del prossimo mese di dicembre. Entro la fine dell’anno sarà pienamente operativo nella nuova sede. Se ne parlava da anni, ma il presidente Tricoli ha dato una forte accelerazione. Con il giudice di pace al pian terreno del palazzo di giustizia ci saranno indubbi vantaggi nell’organizzazione del lavoro per gli operatori, gli avvocati e per chi deve recarsi presso l’ufficio. Ma oltre a una migliore sistemazione sul piano logistico ci sarà anche un risparmio economico considerevole, di circa 20 mila euro all’anno, perché l’immobile nel quale si trova, da parecchi anni, l’ufficio, in pieno centro storico, è di proprietà privata. Quella sede venne scelta perché distante poche decine di metri da quella storica della Pretura, in via Garibaldi, di proprietà del Comune chiusa perché necessitava di lavori di ristrutturazione che non sono mai stati eseguiti.