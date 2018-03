La giunta delibera la nuova struttura organica del Comune

La Giunta comunale ha approvato la nuova struttura organica del Comune di Sciacca. “La rimodulazione – spiegano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Personale Gioacchino Settecasi – ha il primario scopo di assicurare una maggiore funzionalità, efficienza ed efficacia della macchina amministrativa e, dunque, dei servizi erogati ai cittadini. Si è tenuto conto della situazione esistente, delle risorse disponibili a seguito dei numerosi pensionamenti e si è intervenuto per migliorare l’intera organizzazione. Si sono accorpati taluni servizi in precedenza parcellizzati e ora resi più omogenei, spostandoli tra vari settori. Così come si è cercato di potenziare gli stessi settori con le giuste professionalità. Ed è stata prevista la rotazione dei dirigenti, nel rispetto anche delle normative vigenti in materia di anticorruzione”.