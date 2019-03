Carnevale di Sciacca al via, nominata la commissione giudicatrice

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Carnevale di Sciacca 2019, la composizione della giuria

Entra nel vivo il Carnevale di Sciacca, “il più antico di Sicilia e il più allegro d’Italia”. Oggi pomeriggio, da via Cappuccini, è previsto l’inizio delle sfilate dei carri allegorici, con al seguito i gruppi mascherati, e le esibizioni in serata sul palco di piazza Angelo Scandaliato.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Turismo Mario Tulone rendono nota la composizione delle giurie dei concorsi. Sono stati chiamati esperti di vari settori. Ci sono ingegneri, architetti, docenti di lettere, musicisti, coreografi, costumisti. C’è anche la pronipote del primo autore di copioni del Carnevale Luigi Venezia.

Ecco l’elenco:

Architettura, modellazione e decorazione

Giuseppe Prinzivalli – Laurea in Ingegneria, con esperienza in progettazione architettonica;

Alessandro Augello – Laurea in Architettura, con esperienza in modellazione 3d.

Movimenti

Giuseppe Buggemi – Laurea in Ingegneria, con esperienza in progettazione, collaudi e sicurezza;

Martina Ciaccio – Laurea in Architettura, con esperienza pluriennale nella progettazione e realizzazione di collezioni.

Illuminazione

Calogero Costanza – Diploma di Geometra, con esperienza in decorazione, modellazione e scultura;

Antonio Guirreri – Laurea in Architettura, con esperienza in progettazione architettonica e architettura d’interni.

Copione e recita

Daniela Rita Rizzuto – Laurea in Lettere Classiche, con esperienza da giurata in diversi concorsi letterari anche di livello nazionale;

Maria Concetta Venezia – Laurea in Lingue e Letterature Straniere, con esperienza nella progettazione e realizzazione di laboratori finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze e all’inclusione.

Inno e allegoria

Ivan Sparacino – Laurea in Musica Elettronica e in Sound Design, con esperienza in composizione di musiche e regia del suono;

Salvatore Serio – Laurea in Disciplina dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo, con esperienza in antropologia del turismo e storia delle tradizioni popolari.

Gruppo e coreografia

Antonino Tusarolo – Laurea in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo corso di Scenografia, con esperienza in direzione artistica, progettazione e realizzazione di costumi storici e per lo spettacolo;

Giuseppe Barsalona – Scuola del Teatro dell’Opera, con esperienza quale danzatore solista in compagnie internazionali, coreografo.