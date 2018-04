Guasto alla condotta idrica di contrada San Marco, stop alla distribuzione dell'acqua

Guasto alla condotta idrica in contrada San Marco. Gli operatori di Girgenti acque, fanno sapere di avere riscontrato delle anomalie, per questo "la distribuzione idrica in detta zona (turno 10) è stata temporaneamente sospesa.

Si informa che i tecnici dell’Azienda sono già sul posto per eseguire i necessari interventi di riparazione. La distribuzione idrica, nella zona interessata, tornerà regolare a conclusione dei dovuti interventi di riparazione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici”.