Arte, cultura e sport: il Comune a "caccia" di idee per l'estate 2020

Band musicali, associazioni culturali e tanto altro: il Comune di Sciacca è a "caccia" di idee ma anche persone, che potrebbero fare gola all'estate 2020. Infatti, è in pubblicazione l’avviso pubblico per l’accoglimento di proposte artistiche, culturali, d’intrattenimento e sportive, provenienti dal territorio in previsione dell’organizzazione del calendario di iniziative estive che intende promuovere l’Amministrazione comunale nei limiti delle eventuali risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle norme anti Covid-19.

"Gli interessati - fanno spere dl Comune di Sciacca - singoli artisti, gruppi teatrali, band musicali, associazioni culturali e sportive, potranno presentare le proprie proposte seguendo le indicazioni dell’avviso che quest’anno è stato predisposto in maniera semplificata con la possibilità di autocertificare il proprio status. Il termine di scadenza, per la presentazione delle proposte, è il 14 luglio 2020. Il periodo interessato per lo svolgimento delle iniziative è fino al mese di settembre".