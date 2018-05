Manutenzione dell'illuminazione pubblica, disposti interventi

Stanziati dal Comune 86 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Lo rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Servizi a Rete Gioacchino Settecasi.

Se ne è discusso in un incontro al quale hanno partecipato il dirigente del Settore Patrimonio Aldo Misuraca e un rappresentante della ditta City Green Light.

"Si è stabilito – rendono noto il sindaco Valenti e l’assessore Settecasi – di procedere all’immediata sostituzione dei corpi illuminanti con grado di priorità I; di integrare con ulteriori 4 fari l’illuminazione in via Orti San Salvatore; di sostituire subito il palo dell’illuminazione di recente rimosso in piazza Gerardo Noceto; di procedere agli interventi extra canone in via Bagnoli, via Mazzini, via Svignano e via Fratelli Bandiera".

L’amministrazione comunale ha, inoltre, chiesto al gestore di provvedere all’immediato monitoraggio delle vie di collegamento Sciacca-Monte Kronio.