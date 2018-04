Imu non pagata, emessi avvisi di accertamento per 3 milioni di euro

Sono in tutto 4.700 i contribuenti che non hanno pagato l'Imu o hanno effettuato un versamento parziale. Il Comune di Sciacca ha emesso avvisi di accertamento per 3 milioni di euro riguardanti l'annualità del 2013.

Tra poche settimane, entro la fine di aprile, l'ente saprà con esattezza quanto dovrà riscuotere, anche se sono già arrivati dei ricorsi.

Per quanto riguarda la Tarsu, la tassa sui rifiuti, invece, i numeri sono più bassi. Il Comune conta di riscuotere, da evasione, circa 400 mila euro. Duecentomila euro l’ente li ha già recuperati e riguardano oneri di urbanizzazione non pagati. È il primo risultato dell’attività dei nove dipendenti che compongono un gruppo di lavoro intersettoriale - coordinato dal dirigente del settore Tributi, Filippo Carlino - che ha come obiettivo quello di “dare un forte impulso all’attività di recupero di nuove entrate tributarie ed extra-tributarie nonché un deciso intervento di recupero della evasione da riscossione”. Il gruppo, definito nella delibera anche “una squadra di pronto intervento amministrativo”, può svolgere pure “interventi non direttamente collegati al recupero delle entrate tributarie”.