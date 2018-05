Alla biennale di Russafart c'è anche un po' di Sciacca, ecco la foto in esposizione

E' stata inaugurata ieri sera nella città di Valencia, in Spagna, la biennale d’arte Russafart. In occasione dei 10 anni della biennale la librería-cafeteria Ubik Café ospita fra le sue proposte artistiche la fotografia vincitrice del challenge Fotografico Instagram "Life is nature". La foto, come si ricorderà, è stata scattata da Tamara Smekhova e raffigura la bellissima Scala dei Turchi.

"Siamo emozionati e orgogliosi di poter far conoscere 'Life a un pubblico straniero - così dichiarano i proprietari di Ubik Café - purtroppo Fabrizio ci ha lasciato un vuoto incolmabile, però grazie all’amore e tenacia della moglie Antonella e all’enorme affetto degli amici il suo ricordo, attraverso 'Life' , rivive e serve da esempio per la nostra quotidianità”.

Soddisfazione anche per i soci de L'AltraSciacca Foto e di tutta la squadra LIFE che vedono varcare l'iniziativa oltre i confini italiani portando con sè uno scorcio del territorio agrigentino ed il ricordo di Fabrizio.

Intanto si sta già lavorando per l'organizzazione della caccia al Tesoro Fotografica LIFE che si svolgerà il prossimo 7 Luglio.