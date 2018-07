A fuoco due camion ed un furgone, torna l'incubo incendi: via alle indagini

Due camion ed un furgone di proprietà di un’azienda agricola sono andati a fuoco, le fiamme sono divampate ieri pomeriggio a Sciacca. Il rogo è partito dalla via Acerra e le fiamme si sono poi propagate. Il rogo ha costretto alcuni abitanti della zona a lasciare le proprie abitazione. Il vento ha reso la situazione più difficile, ed il fuoco ha raggiunto i camion ed il furgone.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, i vigili del fuoco sono stati abili a limitare i danni. Sul posto anche la polizia municipale, i carabinieri e la polizia. Non sono stati trovati elementi per indicare la natura dolosa dell’incendio, ma le indagini non si fermano.