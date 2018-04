"Dopo di noi", oggi conferenza di servizi in Sala Blasco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il piano d’interventi del programma “Dopo di Noi”, iniziativa del Distretto Socio-Sanitario Ag7 che prevede l’assistenza in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. È l’argomento al centro della conferenza di servizi convocata questa mattina a Sciacca, alle ore 11, nella Sala Blasco del Comune. A darne notizia il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Annalisa Alongi che stanno seguendo il progetto. All’incontro, convocato dal sindaco Valenti, sono stati tra gli altri invitati i sindaci del Distretto Socio Sanitario (Sambuca di Sicilia, Menfi, Santa Margherita di Belice, Caltabellotta, Montevago) e associazioni locali che si occupano di sociale.

Lo scorso mese di marzo – si ricorda – il Comune di Sciacca, capofila del Distretto, ha emesso un avviso pubblico invitando gli interessati a presentare domanda per l’accesso ai benefici. L’iniziativa dà seguito alla cosiddetta legge nota come “Dopo di noi” che definisce specifici strumenti giuridici per garantire una effettiva continuità del percorso di vita delle persone con disabilità gravi anche successivamente al venir meno delle figure genitoriali o familiari.