Evento Dolce e Gabbana, incontro pubblico con residenti centro storico

Sciacca sarà palcoscenico di un evento a carattere internazionale organizzato il prossimo 6 luglio dagli stilisti Dolce&Gabbana. Sono in corso i preparativi, anche sotto l’aspetto della sicurezza, della viabilità, dell’ordine pubblico. L’evento interesserà il Palazzo Municipale e tutta l’area circostante, nel cuore del centro storico della città.

Il sindaco Francesca Valenti, a tal proposito, ha indetto un incontro pubblico aperto ai residenti delle aree interessate per giovedì 27 giugno 2019, alle ore 9,00, nella Sala Blasco del Comune. Saranno illustrate le decisioni assunte per lo svolgimento della manifestazione, con provvedimenti che riguarderanno: Corso Vittorio Emanuele, Vicolo Duomo, Vicolo Gino, Vicolo Tommasi, Via Roma, Via Vincenzo Venezia, Vicolo Samaritano, Discesa Campidoglio, Piazza Scandaliato, Piazza Mariano Rossi, Vicolo Vetrano, Vicolo Ficani, Via Garibaldi, Piazza Farina, Piazza Bevilacqua, Piazza Purgatorio, Piazza Don Minzoni. I residenti delle vie interessate sono invitati a partecipare.