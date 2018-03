Parco giochi della Perriera, arriva il tappetino in erba sintetica

Si colloca il tappetino di erba sintetica nel parco giochi del museo del carnevale, in contrada Perriera. Manto donato da un’impresa privata a cui l’amministrazione comunale si è rivolta. A seguire i lavori l’assessore al Patrimonio Gioacchino Settecasi, con i consiglieri Simone Di Paola e Giuseppe Ambrogio.

“L’impegno con i bambini, con le famiglie che frequentano il parco giochi – dicono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Patrimonio Gioacchino Settecasi – è stato mantenuto. L’amministrazione comunale aveva da tempo programmato l’intervento, ma non si era riuscito finora a realizzare a causa di contrattempi e avverse condizioni meteorologiche. L’opera di collocazione dell'erba sintetica, ora, è iniziato, e nel giro di un paio di giorni sarà ultimato. Un plauso ai dipendenti comunali che, con grande dedizione, stanno eseguendo l'intervento. Un’opera a costo zero per il Comune. Un grazie alla ditta, a cui ci siamo rivolti, che ci ha fornito gratuitamente il tappetino in buone condizioni e ai consiglieri comunali Giuseppe Ambrogio e Simone Di Paola, da sempre fermi sostenitori dell'iniziativa. Il parco giochi, nel giro di pochissimo tempo, sarà restituito alla piena fruizione dei bambini e delle loro famiglie”.