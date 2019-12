Plesso di via Catusi dedicato alla piccola Carola: la proposta dell'amministrazione comunale

Intitolare alla piccola Carola, la bambina morta a dieci anni lo scorso 16 novembre per un aneurisma, la sua scuola cioè il plesso di via Catusi del primo circolo didattico “Giovanni XXIII”. La proposta è del sindaco Francesca Valenti e dell’assessore all'Istruzione Gisella Mondino.

"Il sorriso, l’intelligenza e la generosità della piccola Carola - dicono - sono vivi in ciascuno di noi. In questi giorni numerosi cittadini hanno espresso all’Amministrazione comunale il desiderio che la morte della piccola Carola e il generoso gesto dei genitori non passino inosservati; desiderio condiviso dall’Amministrazione secondo cui la piccola Carola, simbolicamente, testimonia che donare organi è segno di civiltà, di grande generosità: pensare che il cuore di un nostro caro possa vivere in un’altra persona è un concetto pesante da accettare, ma una volta capito, sia bellissimo".