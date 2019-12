"Italian Employers’ day 2019", ecco il seminario sui nuovi incentivi per il lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Centro per l’Impiego e il Comune di Sciacca incontrano le imprese nell’Italian Employers’ Day 2019. Seminario formativo venerdì prossimo, 13 dicembre, con inizio alle ore 10,30, nella Sala Blasco del Palazzo Municipale.

L’iniziativa è organizzata dal Centro per l’impiego di Sciacca in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali e il supporto di Anpal (agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), accogliendo l’invito del Ministero del Lavoro ad aderire all’iniziativa comunitaria della rete europea dei servizi pubblici per l’impiego PES Network Employers’ Day 2019.

Il seminario è stato pensato come una “giornata di lavoro condivisa tra operatori dei centri per l’impiego, rappresentanti del Comune, del DDS, consulenti e rappresentanti di aziende del territorio. Oltre a coinvolgere le aziende in un rapporto diretto con i servizi per il lavoro, lo scopo è quello di svolgere un’attività condivisa su un tema di interesse delle imprese coinvolte, in modo da creare, o rafforzare, un rapporto di fiducia reciproca”.

Saranno illustrati i “nuovi servizi per il lavoro e i servizi offerti dal sistema pubblico per l’impiego; i Progetti EURES; i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alle riabilitazione; le principali novità introdotte in materia di reddito di cittadinanza ed il relativo bonus assunzionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, incentivi assunzionali ex D. LGS. 150/15, in modo da facilitare le opportunità di contatto con le persone in cerca di occupazione e di favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro”.

Ad aprire la giornata sarà il sindaco Francesca Valenti. Seguiranno gli interventi del referente Anpal Silvia Ogliastro (sull’Employers’day 2019), dell’assistente sociale del Comune di Sciacca Bice Fazio (sui tirocini di inclusione), del funzionario del centro per l’impiego di Agrigento Santino Librizzi (sui progetti EURES), del dirigente del centro per l’impiego di Sciacca Mario Graffeo (sui servizi offerti dal sistema pubblico per l’impiego). Chiuderà il seminario l’intervento del referente di Anpal Servizi sul reddito di cittadinanza e altri incentivi per le assunzioni.