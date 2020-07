La Rocca Ruvolo: "Solidarietà a don Pasqualino Barone"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Esprimo solidarietà e vicinanza al parroco di Sciacca don Pasqualino Barone per i macabri ritrovamenti davanti alle due chiese da lui dirette che hanno tutte le caratteristiche di vili atti intimidatori. Sono certa che don Pasqualino Barone, che negli anni scorsi ha fondato a Sciacca la Mensa della solidarietà e che quotidianamente è vicino ai più bisognosi, non si lascerà intimidire da queste ignobili azioni e che andrà avanti con la stessa determinazione che lo ha sempre contraddistinto. L’auspicio è che le forze dell’ordine possano fare luce sulla vicenda”. Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.