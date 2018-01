Lavori nel centro storico, Girgenti Acque: "Interventi di normalizzazione"

Girgenti Acque risponde alla sezione saccense di “Italia Nostra”, che è intervenuta sulla salvaguardia degli elementi storici delle arterie viarie e dei prospetti dei palazzi del centro storico di Sciacca, interessati in questi giorni dai lavori di rifacimento degli allacci idrici e di contestuale normalizzazione delle utenze.

"Le utenze idriche site in via Licata, - si legge in una nota di Girgenti Acque - tra le quali rientrano quelle ricadenti nella vecchia palazzina cui si fa riferimento nella nota di 'Italia Nostra', sono interessate dai lavori di normalizzazione, ossia la collocazione dei nuovi contatori all’esterno delle abitazioni, al confine tra la proprietà pubblica e privata, al fine di poter essere controllati e letti sia dal personale del Gestore, sia dallo stesso utente che intenda esercitare la facoltà di autolettura. Con il termine normalizzazione, oltre alla nuova ubicazione del contatore, deve intendersi quel complesso di dotazioni del gruppo di misura, tra cui la valvola a clapet (di non ritorno) e la valvola a sigillo, previste dalla regolamentazione e prima non presenti".

"È questa la ragione per cui è spesso necessario utilizzare cassette o sportelli di dimensioni maggiori rispetto al passato, - spiegano da Girgenti Acque - così come si evince dalla stessa foto pubblicata sui media che riporta sulla sinistra un vano contatore risalente alle precedenti gestioni, in grado di contenere solo il contatore. Le accortezze esecutive adottate dal gestore, consentono di contemperare la duplice esigenza da un lato di normalizzazione dell’utenza (e dunque di nuova ubicazione del gruppo di misura) e, dall’altro, la salvaguardia delle emergenze storico-artistiche".

"I lavori sul punto di consegna, infatti, non sono stati ultimati - puntualizzano dal gestore idrico - le foto pubblicate sui media rappresentano la fase di realizzazione della nicchia, montaggio del gruppo di misura e dello sportello. I lavori saranno definiti tenendo conto, come sempre fatto, delle effettive esigenze di salvaguardia del decoro architettonico e urbanistico e nel rispetto di tutti i precetti legislativi, delle norme di buona tecnica e, soprattutto, del buon senso".