Via ai lavori sulla condotta fognaria al viale della Vittoria, modifiche al traffico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si ripara la condotta fognaria al Viale della Vittoria, all’incrocio con Via Valverde. I lavori, urgenti e necessari, sono iniziati oggi e, secondo quanto comunicato dall’impresa che sta intervenendo, si protrarranno per altri due giorni. È quanto rende noto l’assessore ai Servizi a Rete Carmelo Brunetto.

Nel predisporre il piano di disciplina del traffico, la polizia municipale chiede la massima collaborazione da parte dei cittadini per i disagi: chi scende da via Valverde deve o svoltare a desta o andare dritto per via dei Ferreri (la strada che costeggia il Calvario). Chi proviene da piazza Friscia e percorre il viale della Vittoria, giunto all'intersezione con via Valverde deve svoltare a destra con direzione via dei Ferreri.

Davanti la scuola Sant'Agostino (lato viale della Vittoria) è stato previsto il divieto di sosta in entrambi i lati. Chi accompagna o va a riprendere i propri figli a scuola è invitato a parcheggiare nell’area delle terme.