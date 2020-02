Lavori al porto, via alla consegna all’impresa per l’apertura del cantiere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Verso l’apertura del cantiere per la realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio al porto di Sciacca. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Lo Cicero dopo aver ricevuto comunicazione dal dirigente del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria.

I lavori verranno consegnati lunedì prossimo, 2 marzo, in Via Gaie di GAraffe, al Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Consorzio Stabile Conpat Scarl di Roma, e Impresa Emmeci Srl di Ganci che si è aggiudicato l’appalto per un importo netto di circa 4.329.000 euro.