Pubblicato il bando di gara per i lavori sulla S.P. n. 79/A "Sciacca - Menfi".

Pubblicato il bando di gara per i lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79/A "Sciacca - Menfi". L'importo complessivo dell’appalto è di 593.669,35 euro, di cui € 12.384,16 per gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 5 settembre 2019. La procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.

L'apertura delle offerte avverrà nella prima seduta pubblica il giorno 09/09/2019 alle ore 9:00 nella sala Gare della Provincia Regionale di Agrigento in Via Acrone n. 27. I lavori sono finanziati con fondi dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana concernente l’'Accordo di Programma Quadro ( APQ), a seguito della firma del decreto n. 3812 dell’ 11/12/2012. I lavori si svolgeranno nell’area che interessa una parte del territorio dei comuni di Sciacca e Menfi. La ditta aggiudicataria avrà 365 giorni di tempo per concludere i lavori a partire dalla data di consegna dei lavori. La documentazione completa del bando di gara è visionabile nella sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) della Provincia Regionale di Agrigento nella Piazza Aldo Moro n. 1, oppure nel portale gare e nella home page del sito della Provincia www.provincia.agrigento.it .