"Le vie dei tesori" sbarca a in città, programma speciale sull'evento culturale

Sciacca tra le città delle “Vie dei tesori”, ritenuto uno dei più importanti festival in Italia per la valorizzazione dei beni culturali. Questa mattina si è svolto un incontro a Palazzo Lazzarini, promosso dall’Amministrazione comunale, tra l’associazione “Le vie dei tesori” e rappresentanti di associazioni locali, attività artigianali, commercianti, operatori turistici, in cui si sono illustrate le finalità del progetto in corso di elaborazione, il funzionamento del sistema che lo caratterizza, e si è aperta l’iniziativa alla collaborazione col territorio.

A introdurre l’incontro è stato il vicesindaco e assessore alla Cultura Gisella Mondino. A illustrare il progetto è stato il vicepresidente dell’associazione “Le vie dei tesori” Marcello Barbaro.

Nato a Palermo 13 anni fa, il festival “Le vie dei tesori” si è esteso negli ultimi anni in altre città d’arte dell’isola. Quest’anno si è inserita Sciacca. Si comincerà con la valorizzazione di dodici siti, da San Michele alla Marina, di cui sarà raccontata la bellezza, nel loro contesto storico, urbanistico e architettonico, seguendo il modello di promozione e di conoscenza messo a punto a Palermo ed esportato pure in nord Italia. Le vie dei tesori si svolgerà a Sciacca negli ultimi tre fine settimana di settembre.