Ritirate le autorizzazioni, annullati gli eventi alla Badia del "Letterando in Fest"

Il primo segnale che qualcosa non era andato nel verso giusto era arrivato ieri sera, poco prima della presentazione di un audiolibro. Poi, dalle pagine social degli organizzatori la conferma: "Manifestiamo la necessità di spostare gli eventi già programmati all’interno del Complesso Badia Grande - si legge - in seguito alla richiesta avanzata oggi dall’autorità di pubblica sicurezza. La motivazione per tale richiesta è 'che non sono stati rispettati i termini previsti per la presentazione delle comunicazioni/istanze tese al rilascio delle autorizzazioni di polizia'".

"Prendiamo atto della richiesta di non effettuare la manifestazione negli spazi programmati - dicono i promotori - ma riteniamo incomprensibile che vengano applicati gli stessi criteri per le autorizzazioni per il Carnevale di Sciacca e per il Letterando in Fest. Il popolo che legge, ai fini delle predette autorizzazioni, non è lo stesso di quello che danza".

Alcuni eventi, garantiscono comunque gli organizzatori, saranno realizzati a Sciacca "in strutture private, generosamente messe a disposizione e dove si potrà accedere su invito".