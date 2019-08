Sciacca, fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo: ecco tutte le indicazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Confermato anche per il prossimo anno scolastico, 2019/2020, il beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti in possesso dei requisiti economici. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino.

Gli uffici del Comune di Sciacca si sono attivati. Il dirigente del 3° Settore Venerando Rapisardi ha inviato agli istituti scolastici una comunicazione per informare gli alunni e acquisire le domande di accesso al beneficio entro il termine del 30 settembre 2019. Le istanze dovranno poi essere trasmesse, dalle scuole, all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune per l’attivazione degli adempimenti di propria competenza.

Si precisa che il beneficio, anche per il prossimo anno scolastico, è limitato a chi è in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a 10.632,94 euro.Nota stampa Comitato di Azione Civile - Agrigento Oltre

28 agosto 2019