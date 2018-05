Ditta di trasporti, il sindaco Valenti: "Chiediamo più gestione più efficiente e puntuale"

“Una gestione più efficiente e puntuale di un servizio pubblico così importante che viene utilizzato da migliaia di cittadini durante l’arco dell’anno, sia studenti che lavoratori pendolari”. È quanto ha sollecitato il sindaco Francesca Valenti in una lettera indirizzata alla società di trasporto “Autolinee Gallo”.

Il sindaco si riferisce, in particolare, al nuovo sistema di prenotazioni e a un episodio accaduto di recente. “Ancora una volta – scrive il sindaco Francesca Valenti – i cittadini di Sciacca che usufruiscono dei servizi delle Autolinee Gallo subiscono disagi, questa volta a causa dell’introduzione del sistema di prenotazione dei biglietti, messo in atto e senza aver dato un minimo di preavviso agli utenti. Infatti, nella giornata di lunedì 21 maggio, alcuni passeggeri sono stati lasciati a terra in quanto il sistema segnalava erroneamente che i posti erano stati tutti prenotati e quindi non era in grado di emettere ulteriori biglietti; alcuni pendolari non sono riusciti ad acquistare l’abbonamento settimanale e diverse corse sono partite anche con 20 minuti di ritardo a causa della difficile gestione del sistema da parte degli autisti, probabilmente poco formati sull’utilizzo dello stesso”.