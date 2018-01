Lotteria Italia, premio di consolazione anche nell'Agrigentino

La Lotteria Italia non dimentica mai Sciacca. Anche se però non è particolarmente magnanima. Per il secondo anno consecutivo, è stato venduto a Sciacca uno dei biglietti vincenti estratti e premiati. Un premio di consolazione. Niente a che fare con i 5 milioni di euro vinti ad Anagni, in provincia di Frosinone.

A Sciacca sono andati - grazie al biglietto numero 196613, serie "U", - un premio di terza categoria: 20 mila euro. L'estrazione dei premi è stata fatta, come da tradizione, durante la serata dell'Epifania.