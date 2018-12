Riapertura Ponte Cansalamone, M5S di Sciacca chiede incontro al Comune

Il M5S di Sciacca chiede un incontro urgente all’amministrazione comunale per la riapertura definitiva del ponte Cansalamone

La richiesta è stata sottoscritta da Teresa Bilello e Matteo Mangiacavallo, con i tecnici che prestano opera volontaria di attivismo politico all’interno del M5S di Sciacca.

“Abbiamo ritenuto utile avanzare una nostra proposta – si legge in una nota – che prevede la realizzazione di vie alternative, in luogo dell’apertura temporanea del ponte. Tali vie, individuate tra quelle previste nel Prg e nel Pums, se realizzate, andrebbero a ripristinare parte della viabilità attualmente interrotta a causa della chiusura del ponte e rimarrebbero per sempre alla città anche in seguito alla riapertura del viadotto”.

“La nostra proposta – scrivono – è stata presentata a numerosi rappresentanti dei comitati di quartiere di Sciacca, che in maniera unanime hanno deciso di accoglierla. In virtù di tutte queste considerazioni chiediamo, pertanto, di essere ricevuti e di discutere della problematica esposta esaminando nel dettaglio la nostra proposta e rimanendo aperti anche alla valutazione di proposte alternative”.