Malattie genetiche, la Pro Loco Sciacca Terme aderisce a Telethon

La Pro Loco Sciacca Terme, d'accordo con l’Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, ha deciso di aderire a Telethon. Sabato 5 e domenica 6 maggio, nelle maggiori piazze italiane, avrà luogo la “Campagna di Primavera” promossa da Telethon, fondazione internazionale che dal 1990 lavora costantemente in Italia per lo sviluppo della ricerca sulle malattie genetiche.

Anche per questa edizione, i volontari Telethon saranno presenti nelle piazze di tutta Italia per sensibilizzare sull'importanza della ricerca e contribuire al suo sviluppo.

La Pro Loco Sciacca Terme, con i suoi volontari, sabato 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30 e domenica 6 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, sarà presente a Sciacca, in Piazza Scandaliato, per distribuire dietro un'offerta minima di 10 euro i cosiddetti “Cuori di Biscotto”, gustosissimi biscotti di pasta frolla a forma di cuore, contenuti in una scatola di latta, finemente decorata.