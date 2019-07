Botta e risposta tra Valenti e Mangiacavallo, il pentastellato: "Deve cominciare a fare la sindaca"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi la sindaca di Sciacca, Francesca Valenti, ha “stuzzicato” i deputati regionali “maschietti” (così li ha chiamati) dalla sua pagina social, chiedendo loro un intervento presso la Regione sulla questione My Ethanol. Ecco la risposta di Matteo Mangiacavallo, parlamentare del M5S all’ARS.



“Seguo la questione My Ethanol fin da principio, partecipando anche agli incontri col comitato Scunchipani - dichiara Mangiacavallo - e il M5S è stato sempre presente coi suoi rappresentanti locali. L’impianto, ha ottenuto le autorizzazioni da parte del Comune di Sciacca e del Libero Consorzio di Agrigento, passate sotto il naso della sindaca, che aveva promesso mari e monti per bloccarlo ma, ad oggi, è riuscita soltanto a spendere migliaia di euro di soldi pubblici per una “super” consulenza”.

“Piuttosto che inventarsi una raccolta firme da attivista da partito ambientalista - conclude il deputato regionale saccense - se è convinta della relazione che ha chiesto, emetta un'ordinanza a tutela preventiva della salute dei cittadini, revochi in autotutela il provvedimento del Comune, o ne chieda la revoca al TAR. Faccia qualcosa da sindaco, insomma. La sindaca cominci a fare la sindaca che io continuo a fare il deputato regionale”.