Manifestazione animalista, ecco come cambia la viabilità

La polizia municipale di Sciacca cambia la viabilità in vista della manifestazione promossa per domani in città dalla Confederazione delle associazioni nimaliste di Palermo.

Il provvedimento interessa l’area della manifestazione, nel percorso: piazza Friscia, corso Vittorio Emanuele, via Gerardi, piazza Carmine, via Incisa, piazza Angelo Scandaliato. È quanto comunica la Sezione Viabilità del Comando “Giovanni Fazio”.

Ecco le principali disposizioni per la giornata di domani, domenica 25 febbraio: divieto di sosta, in entrambi i lati, dalle 12 e fino al termine della manifestazione, nelle strade e piazze del percorso (piazza Friscia, corso Vittorio Emanuele, via Gerardi, piazza Carmine, via Incisa); divieto di transito, dalle 14 e fino al termine della manifestazione, nelle strade e nelle piazze del percorso; senso unico di circolazione nella via Agatocle, con direzione di marcia piazzale Abisso-viale delle Terme, nel tratto compreso tra la via Figuli e la via Madunnuzza, dalle 14 e fino al termine della manifestazione; divieto di transito all’intersezione tra la via Agatocle e la via Figuli, nella direzione di marcia che dalla via Figuli conduce alla piazza Saverio Friscia, dalle 14 e fino a poco dopo la partenza della manifestazione; divieto di transito nel viale della Vittoria (tratto via Valverde-piazza Friscia), dalle 14 e fino a poco dopo l’inizio della manifestazione; divieto di transito nella via Roma, dalle 14 fino al termine della manifestazione. Ed, infine, divieto di transito nella piazza Libertà e nella piazza Carmine, dalle 14 e fino al termine della manifestazione.