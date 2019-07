Manutenzione straordinaria in via Marco Polo, Segreto: "Eliminiamo il pericolo"

"Manutenzione straordinaria della via Marco Polo, la strada che attraversa Contrada Sovareto". E' questo quanto fatto sapere dall’assessore ai Lavori Pubblici, Calogero Segreto.

“L’intervento – spiega l’assessore Segreto – è stato avviato questa mattina. Una ditta privata, per conto del Comune di Sciacca, sta eliminando gli stati di pericolo della strada con propri uomini e mezzi meccanici, con un’opera di scarificazione e ripavimentazione dei punti più critici. Un intervento che, dunque, metterà in sicurezza la via Marco Polo e la viabilità”.