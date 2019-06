Grandi lavori alla villa Ignazio Scaturro, si ripristina il decoro della struttura

Comune e dipartimento regionale azienda foreste demaniali al lavoro per il recupero della villa comunale "Ignazio Scaturro", unico grande polmone verde della città.

Gli interventi manutentivi (che saranno affiancati in una seconda fase da un progetto più ampio) erano stati sollecitati già mesi fa all'Amministrazione comunale dal senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello.

“Questa mattina prestissimo, ho assistito con grande piacere all’inizio dei lavori di potatura degli alberi, di scerbatura e di pulizia dell’area della villa comunale - ha detto -. La manutenzione straordinaria era assolutamente necessaria, ma ancora più importante adesso è assicurare alla Villa e alla cittadinanza una manutenzione ordinaria e costante".

Per questo motivo, il sanatore auspica che "l’amministrazione comunale stipuli quanto prima la convenzione con lo stesso Dipartimento regionale, e che quindi venga firmata presto la delibera di giunta predisposta. La stipula della convenzione, in funzione dell’articolo 14 della legge regionale n.16 del 1996, offrirà un beneficio a tutta la nostra comunità in funzione della programmazione ordinaria degli interventi da realizzare, anche nel prossimo futuro”.