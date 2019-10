Parco periurbano, Marinello: "Nessun servizio offerto ai cittadini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Nessuna infrastruttura ricreativa e nessun servizio vengono offerti all’interno del bosco periurbano di Sciacca. Purtroppo, ancora oggi, il parco, raggiungibile a piedi dal centro abitato, non è adeguatamente valorizzato, per cui non può essere effettivamente fruito”. Con una missiva indirizzata al dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, avente ad oggetto la “Proposta di valorizzazione dei boschi periurbani”, il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello chiede se gli uffici competenti dello stesso Dipartimento possano “valutare l’opportunità di progettare e realizzare alcuni interventi finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione del complesso boscato in questione”.

“Il bosco periurbano di Sciacca, - continua Marinello - di origine artificiale e ricadente nel demanio regionale, occupa una posizione territoriale strategica per la sua fruibilità e potrebbe rivestire un’importante funzione sociale e ricreativa di grande interesse per tutti i cittadini saccensi e per gli stessi turisti”.

Nella stessa nota, il parlamentare esprime apprezzamenti per le attività che il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale svolge per la tutela, gestione e valorizzazione dei complessi boscati demaniali, fornendo alla collettività servizi e benefici. “Adesso, - conclude Marinello - è ora di intervenire anche sui boschi periurbani che svolgono importanti funzioni a servizio e benessere di tutti i cittadini quali la purificazione dell’aria, la messa a disposizione di zone di sana ricreazione all’area aperta, da raggiungere senza dover essere costretti ad utilizzare gli automezzi privati che determinano ulteriore inquinamento, e di contrasto ai fenomeni di metropolizzazione”.