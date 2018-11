Il crollo di massi da monte Kronio, sgomberate cinque abitazioni

Cinque abitazioni sgomberate, quattro delle quali regolarmente abitate. La decisione, per gli abitanti di via Pasquale Tacci, è stata presa in via precauzionale. Dalla parete rocciosa di monte Kronio si sono staccati infatti numerosi massi.

Al momento pare che si stiano valutando delle possibilità per evitare rischi e far rientrare i saccensi nelle proprie abitazioni. Fra queste anche quella della collocazione di strutture in acciaio per fermare eventuali, nuove, parti cadenti. Un'operazione chiaramente non semplicissima e non immediata.

Gli specialisti del "Saf" dei vigili del fuoco, ieri, per tutta la giornata, sono stati al lavoro per effettuare le necessarie verifiche. E non è escluso che possano anche riprendere nell'attività di accertamento.