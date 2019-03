Mese del riciclo di carta e cartone, vie alle attività di sensibilizzazione

Parte domani 18 marzo la tre giorni di attività dedicate alla raccolta differenziata a Sciacca. Le ditte Sea e Bono Slp hanno infatti aderito alla seconda edizione del "Mese del riciclo di carta e cartone" ed insieme a Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici, hanno organizzato una serie di iniziative all'istitto comprensivo “Mariano Rossi”.

Si tratta di un Laboratorio didattico per la realizzazione di carta riciclata” che contribuirà a fare chiarezza su questi temi.

L’evento è rivolo agli alunni delle classi di 2 media della scuola secondaria primo grado “Mariano Rossi”.

Giorno 18 si terrà una lezione sulla raccolta differenziata con spiegazione didattica sul ciclo della carta con il coinvolgimento degli studenti nella creazione di fogli di carta utilizzando carta riciclata con la spezzettatura della carta e macerazione della stessa in acqua.

Giorno 19 si procederà con la realizzazione di fogli di carta riciclata utilizzando i fogli di carta macerata del giorno prima. Sarà allestito un laboratorio utilizzando le vecchie tecniche di costruzione della carta a mano con l’ausilio di telai professionali come quelli in uso nei laboratori Fabriano.

Giorno 20 si effettuerà la visita presso la piattaforma SAM S.r.l. di contrada Santa Maria a Sciacca. Con la carta realizzata si darà la possibilità, ad ogni classe, di esprimere la propria creatività nell’ambito del tema “Raccolta differenziata”.

L’idea più originale sarà successivamente premiata.

Il Mese del riciclo di Carta e Cartone è organizzato da Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi Cellulosici) in collaborazione con la Federazione della carta e della grafica, Assocarta e Assografici e Unirima e il patrocinio di Anci, Confindustria e Ministero dell'Ambiente. Un’occasione per scoprire talenti, professionalità, tecnologie, novità e curiosità dal mondo del riciclo di carta e cartone e riscoprire quanto sia utile e importante l’impegno quotidiano nel fare una corretta raccolta differenziata.