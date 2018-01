È morto Massimo Maria Berruti, Forza Italia: "Legato alla nostra comunità"

Il coordinamento di Forza Italia di Sciacca ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Massimo Maria Berruti, ex parlamentare per tre legislature e legato alla comunità saccense.

"Lascia un vuoto difficile da colmare, sul piano personale e politico. Tutta Forza Italia e noi personalmente ci stringiamo ai familiari con profondo cordoglio", hanno scritto in una nota Mario Lazzano e Nicola Testone, del coordinamento di collegio di Forza Italia.

"Forza Italia e la sua comunità umana - proseguono - perde un uomo politico autorevole, equilibrato, coerente con la sua storia e con il voto dei suoi elettori, capace di attraversare stagioni politiche diverse con la stessa lungimiranza e lucidità di visione. Era un uomo in grado di coniugare grandi visioni e pragmatismo, ideali e capacità di realizzazione sapendo intrattenenere rapporti di grande amicizia sincera".