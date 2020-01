Il M5S schiaccia sull'acceleratore: "Avanti con la sfiducia a Francesca Valenti"

"Mozione di sfiducia, subito, al sindaco Francesca Valenti". A lanciare l'appello è il gruppo del Movimento 5 Stelle di Sciacca.

"Non è più tollerabile andare avanti facendo sopravvivere, galleggiare questa città, invece che garantirne vita e sviluppo - dicono -. Lanciamo dunque un’appello pubblico a tutti i consiglieri comunali: 'Mozione di sfiducia subito'. Da diversi mesi il M5s di Sciacca ne sta concertando i termini e la sta scrivendo insieme alle forze che, responsabilmente, vogliono guardare ad un futuro diverso per questa città che non sia quello legato a questa fallimentare amministrazione e i consiglieri che intendono sostenerla, non sottoscrivendo o non votando una mozione di sfiducia. Noi siamo coi cittadini saccensi, stanchi di vedere la propria città arrancare invece che risplendere".