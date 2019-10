I carabinieri al setaccio del territorio: controlli, multe e veicoli sequestrati

I carabinieri hanno setacciato il territorio dell'Agrigentino. Nel dettaglio i militari dell'Arma della compagnia di Sciacca, hanno identificato 98 persone in totale tra soggetti a piedi e soggetti alla guida dei 47 veicoli controllati, 7 perquisizioni personali effettuate. Per 9 automobilisti sono scattate altrettante sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada. L’importo totale delle sanzioni elevate durante il fine settimana ammonta a circa duemila euro.

Un veicolo è stato sequestrato. Durante i servizi, i carabinieri hanno anche controllato 4 esercizi commerciali. Insomma, controllo del territorio, coordinato e costante in tutta la provincia, prevenzione a 360 gradi e vicinanza alla gente che anche in questo caso ha manifestato gratitudine ai militari per i servizi svolti. Analoghi servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Il fine settimana, appena trascorso, ha visto in azione sul territorio i carabinieri della compagnia di Sciacca con dei servizi straordinari di controllo. Si tratta, fanno sapere dall'Arma, di servizi preventivi disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento su tutto il territorio della provincia con l’obiettivo di contrastare furti, danneggiamenti e a garanzia del rispetto del codice della strada, con particolare attenzione alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool.