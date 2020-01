Museo del mare, sarà intitolato a Vincenzo e Sebastiano Tusa   

La Giunta comunale ha deliberato l’intitolazione del Museo del Mare di Sciacca ai professori Vincenzo e Sebastiano Tusa. Ne danno notizia il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino.

“Un omaggio doveroso – dichiarano – a due insigni storici e archeologi siciliani, molto legati alla città di Sciacca”. Dopo l’approvazione della Giunta, si attiverà il necessario iter autorizzativo con la Prefettura di Agrigento che sarà curato dal dirigente del I Settore Michele Todaro.

I professori Vincenzo e Sebastiano Tusa, si evince dalle motivazioni della delibera di Giunta, hanno avuto un legame molto forte con Sciacca: “Sono archeologi che si sono contraddistinti per la loro professionalità e il loro impegno in diversi siti storici siciliani nonché per il loro impegno profuso a favore della città di Sciacca, promuovendo studi su Sciacca e il suo territorio, mettendo in luce la presenza di civiltà panelleniche, fenicio-punica, sicana ed elima (prof. Vincenzo Tusa) e un’azione di impulso a favore dell’istituzione del Museo del Mare di Sciacca, promuovendo la musealizzazione dei reperti recuperati nelle varie campagne subacquee effettuati nel mare di Sciacca”.