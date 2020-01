"Museo diffuso dei 5 Sensi" il direttivo si Sciacca si racconta alla Farm

Presente anche Sciacca col suo "Museo Diffuso dei 5 Sensi" alla giornata di accoglienza di Karen Schinnerer Console per la stampa e la cultura presso il consolato generale degli Stati Uniti a Napoli, a Favara presso Farm Cultural Park.

Un momento di condivisione, confronto e networking con artisti, visionari, imprenditori che hanno deciso di non aspettare che qualcuno faccia per loro, ma si sono messi in azione da subito e da subito hanno generato bellezza. Il particolare unico dell’esperienza di Sciacca è la trasversalità degli attori del cambiamento.

Non un’impresa, un’associazione, alcuni professionisti, ma tutte le categorie e quindi la comunità, nel senso più vasto del termine, che si è attivata sinergicamente attorno ad un obiettivo uguale per tutti: lo sviluppo sostenibile del territorio.

“Solo la gente che abita un territorio ha il potere di trasformarlo. - commenta la presidente del Museo Diffuso dei 5 Sensi Viviana Rizzuto - “Basta solamente che la comunità che lo vive prenda consapevolezza del proprio valore e impari a lavorare insieme come un unico ecosistema".

“Le identità peculiari dei territori, rappresentano un tesoro inestimabile per i suoi abitanti e per i “cittadini temporanei” che scelgono di viverli, anche se solo per un giorno. - conclude la Rizzuto- “Ecco perchè senso di comunità e narrazione identitaria rappresentano gli ingredienti di una ricetta vincente per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori. La comunità di Sciacca lo sa e su questi due ingredienti sta puntando per generare crescita, felicità, benessere.”