Natale a Sciacca 2019, biglietti gratis per il bus navetta

Biglietti gratuiti dell'autobus navetta per andare in centro, partecipare alle iniziative, fare shopping, godersi la città. Una iniziativa dell'Amministrazione comunale in sintonia con l'Associazione Spazio Centro, la Confcommercio e la Cooperativa Aeternal. I biglietti possono essere ritirati nei negozi aderenti a "Spazio Centro" e presso l’ufficio turistico.

“I biglietti – spiega l’assessore Caracappa – danno diritto ad una corsa andata e ritorno lungo il circuito che quotidianamente il bus navetta effettua dal parcheggio dell’area termale e fino al centro storico, fino al 30 dicembre”.

“Per noi – conclude l’assessore Caracappa – rappresenta il primo passo verso una trasformazione socio-ecologica di vivere la città, una misura sperimentale, ma un modello da replicare in futuro per potere vivere meglio il centro storico, i suoi monumenti, le sue attività